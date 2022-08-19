إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود الاحتلال المدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة من زقاق العميان، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في القدم جرى نقله إلى المستشفى.

وأكدت أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، وجرى علاجهم ميدانيا.