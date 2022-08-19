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ضبط 12 فرش حشيش

المكافحة: توقيف تاجرين خطيرين في مداهمة وسط القطاع

19 آب / أغسطس 2022 09:22

غزة- الرأي:

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أنها تمكنت من توقيف تاجرَي مخدرات خطيرَين وضبط 12 فرش حشيش، خلال مهمة المداهمة والتفتيش وسط القطاع صباح اليوم.

وقالت "المكافحة"، في تصريح صحفي استكمالاً لما أُعلن عنه صباح اليوم حول مهمة المداهمة بمنطقة دير البلح وسط القطاع، إن المهمة أسفرت عن توقيف اثنين من تجار المخدرات الخطرين، وهما (كمال، أ) 65 عاماً، ونجله (بلال، أ) 26 عاماً.

وأضافت أنه بناء على مذكرة صادرة عن النيابة، تم تفتيش أرض زراعية تمثل بؤرةً لتخزين وترويج للمواد الخطرة، لافتة إلى أنها ضبطت 12 فرش حشيش، ومبلغ مالي يستخدم في الإتجار.

وأوضحت "المكافحة" أن القوة تعرضت لإطلاق نار أثناء المهمة ما أسفر عن إصابة عنصرين أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، بينما لاذ مُطلق النار بالفرار.

وأكدت أنه يجري العمل على توقيف اثنين من التجار المطلوبين، أحدهما مُطلق النار على القوة الشرطية.

وشدّدت إدارة المكافحة أنها لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجبها في محاصرة هذه الآفة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على تجارها ومروجيها؛ من أجل حماية المجتمع من أخطارها.
 

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