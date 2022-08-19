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التعليم تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس

19 آب / أغسطس 2022 09:34

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، استنكارها لإقدام الاحتلال على فرض مناهج مشوهة على طلبة المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوفها بجانب اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس ودعمها لقراراته لمواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف المدارس المقدسية والمنهاج الفلسطيني، مجددةً تأكيدها على أن المناهج المعتمدة في المدارس هي المناهج الفلسطينية التي تدرس في جميع محافظات فلسطين.

وثمنت الوزارة عاليا  دور وموقف أولياء الأمور والأهالي في القدس بأنهم لن يسمحوا بأن يتم فرض كتب إسرائيلية على أبنائهم، مطالبة الدول العربية والإسلامية ودول العالم ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته العدوانية بحق وحرية التعليم في القدس.

ويذكر أنه قد قامت سلطات الاحتلال بنسخ كتب المنهاج الفلسطيني التنشئة الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الدينية ، وشوهت المعلومات وأزالت كافة القيم الوطنية والمجتمعية بداخلها، وإقحام أفكار محرفة بهدف تقديمها للطلبة.

كما هددت دولة الاحتلال خمس مدارس والكلية الإبراهيمية بالإغلاق إذا لم تقم باعتماد وتدريس الكتب المحرفة.


 

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