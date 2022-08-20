وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد السلة يعلن تجميد نشاطه وكالة الرأي الفلسطينية موعد وصول بعثة نادي طولكرم إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تدعو المسلمين للدفاع عن الاقصى ووقف الانتهاكات بحقه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس وكالة الرأي الفلسطينية المكافحة: توقيف تاجرين خطيرين في مداهمة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجمد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تبارك تصدّي المقاومة البطولي لاقتحام طوباس وطمون
أخبار » الأخبار الحكومية

في الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأٌقصى

الأوقاف تدعو المسلمين للدفاع عن الاقصى ووقف الانتهاكات بحقه

20 آب / أغسطس 2022 08:49

111
111

غزة-الراي 
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأمتين العربية والإسلامية بضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمحافظة عليه من الاعتداءات والاجراءات التعسفية والمؤامرات التي تُحاك ضده, منوهةً بأن الدفاع عن الأقصى والقدس هي مسؤولية العرب والمسلمين وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني.


وقالت الأوقاف في الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الاقصى :" أن القدس ما زالت تتعرض لأبشع أنواع التهويد ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه, والسماح بزيارته من بوابة الاحتلال الذي يعمل على شرعنة احتلاله للمدينة في ظل تساوق وتطبيع عربي ساهم في زيادة مساحة هذه الاجراءات بحق القدس والأقصى".


واشارت الوزارة إلى أن مدينة القدس لا يُمكن أن تُنسى أو تُترك لغير أهلها، مهما تآمر المتآمرون وخَطَّط المحتلون الذين يسعون لطمس طابعها العربي والإسلامي، ومحو معالمها التاريخية والحضارية.


وأضافت :" إن المتابع للاعتداءات التي تمت وتتم على المسجد الأقصى المبارك ليدرك بما لا يدع مجالاً للشك بأن المسجد مستهدف وأن محاولات المس به لم تتوقف".


وطالبت بتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال لأنها تمثل السبيل الوحيد لإفشال جميع المؤامرات والصفقات والاتفاقات المشبوهة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال


كما دعت الأوقاف المقاومة الفلسطينية إلى مواصلة دورها الريادي في التصدي لاعتداءات العدو الصهيوني تجاه ما يجري بالقدس والأقصى, ووضع حد لانتهاكاته المستمرة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟