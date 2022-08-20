تحديث بحث جوجل لإعطاء الأولوية لمراجعات المنتجات الأصلية على المحتوى



تعمل جوجل على تحديث "البحث" لتقليل استخدام عدد الضغطات للوصول لما تريده، وجعل النتائج أكثر فائدة وملاءمة من خلال إعطاء الأولوية للمراجعات الأصلية والحقيقية على المعلومات المعاد تدويرها، ويتضمن هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا تغييرات ستأتي في تحديثين في الأسابيع المقبلة تهدف إلى معالجة شكاوى المستخدمين خلال العام الماضي، حيث أصبحت النتائج مزدحمة بالمحتوى الذي تم تجميعه بشكل أساسي وليس مفيدًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء في منشور مدونة الشركة الذي كتبه داني سوليفان، منسق الاتصال العام لبحث جوجل: "نعلم أن الأشخاص لا يجدون المحتوى مفيدًا إذا بدا أنه مصمم لجذب الضغطات بدلاً من إعلام القراء".



وأضاف المنشور، "لذا بدءًا من الأسبوع المقبل بالنسبة إلى مستخدمي اللغة الإنجليزية على مستوى العالم ، فإننا بصدد طرح سلسلة من التحسينات على البحث لتسهيل عثور الأشخاص على محتوى مفيد تم إنشاؤه بواسطة الأشخاص ومن أجلهم."



سيساعد تحديث التصنيف هذا في التأكد من أن المحتوى غير الأصلي ذي الجودة المنخفضة لا يحتل مرتبة عالية في البحث، وقد وجد الاختبار أنه سيؤدي بشكل خاص إلى تحسين النتائج المتعلقة بالتعليم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفنون والترفيه والتسوق والمحتوى المتعلق بالتكنولوجيا قالت الشركة.



ينضم هذا الجهد إلى عمل مماثل مرتبط بتصنيف محتوى مراجعة المنتج بجودة أفضل خلال العام الماضي، والذي سيتلقى أيضًا تحديثًا.



تقول جوجل إن عمليات الإطلاق هذه جزء من جهد أكبر لعرض محتوى "أصيل ومفيد" وتقليل النتائج الأقل جودة.



عرض منشور في وقت سابق من هذا العام بعنوان "Google Search Is Dying" والذي ظهر في مقال كبير ينتقد محرك البحث مجموعة من شكاوى المستخدمين حول تجربة استخدام النظام الأساسي.



وقالت الشركة إنها ستطرح تحديثًا آخر في الأسابيع المقبلة لتسهيل عثور المستخدمين على المزيد من المراجعات "عالية الجودة والأصلية".

