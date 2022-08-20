طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب "النوم"

أثارت طائرة إثيوبية استغراب برج المراقبة في أديس أبابا، عندما عبرت بشكل غير متوقع مدرج الهبوط، وأكملت طريقها فوقه، ليتبين لاحقا أن سبب هذا الخطأ هو "النوم".

وأفاد تقرير لموقع أفييشن هيرالد الإخباري للطيران، أن طيارين استغرقا في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737-800 كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، "عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط".

وتشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

ولم يتمكن برج مراقبة الحركة الجوية من الوصول إلى الطاقم على الرغم من قيامه بعدة محاولات للاتصال. بعدها، تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت بالتحليق فوق المطار.

بعد ذلك، عادت الطائرة، وبدأت في عملية الهبوط، وهبطت بسلام بعد حوالي 25 دقيقة.

وجاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الجمعة: "لقد تلقينا تقريرا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا في 15 أغسطس 2022".

وأضاف: "هبطت الطائرة بسلام في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال. وتم إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق".

وقال البيان: "سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على نتيجة التحقيق. كانت السلامة دائما وستظل على رأس أولوياتنا".