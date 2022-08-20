وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية "أحجار الجوع" تظهر في أوروبا.. ما حقيقتها؟ وكالة الرأي الفلسطينية طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب "النوم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاب من قطاع غزة خلال تواجده في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تحديث بحث جوجل لإعطاء الأولوية لمراجعات المنتجات الأصلية على المحتوى وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تعطيل التنبيهات فى Gmail ورسائل جوجل على هاتفك الأندرويد وكالة الرأي الفلسطينية كيفية بدء Snapchat Streak والحفاظ عليه وكالة الرأي الفلسطينية الأسير بشار شواهنة من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية ما هو مرض تقوس الساقين "بلونت" عند الأطفال؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة تجنب تناولها فى الليل لضمان إنقاص الوزن
أخبار » عجائب وطرائف

طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب "النوم"

20 آب / أغسطس 2022 09:20

111
111

أثارت طائرة إثيوبية استغراب برج المراقبة في أديس أبابا، عندما عبرت بشكل غير متوقع مدرج الهبوط، وأكملت طريقها فوقه، ليتبين لاحقا أن سبب هذا الخطأ هو "النوم".

وأفاد تقرير لموقع أفييشن هيرالد الإخباري للطيران، أن طيارين استغرقا في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737-800 كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، "عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط".

وتشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

ولم يتمكن برج مراقبة الحركة الجوية من الوصول إلى الطاقم على الرغم من قيامه بعدة محاولات للاتصال. بعدها، تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت بالتحليق فوق المطار.

بعد ذلك، عادت الطائرة، وبدأت في عملية الهبوط، وهبطت بسلام بعد حوالي 25 دقيقة.

وجاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الجمعة: "لقد تلقينا تقريرا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا في 15 أغسطس 2022".

وأضاف: "هبطت الطائرة بسلام في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال. وتم إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق".

وقال البيان: "سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على نتيجة التحقيق. كانت السلامة دائما وستظل على رأس أولوياتنا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟