وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ولجنة المساعدات النرويجية يوقعان 6 مذكرات تفاهم لتعزيز الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية وصولًا لإضراب مفتوح وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 31 إصابة في 55 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المعابر تنشر احصائية عمل منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2326) السبت 20/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية قلق أوروبي إزاء هجمات الاحتلال على منظمات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية "أحجار الجوع" تظهر في أوروبا.. ما حقيقتها؟ وكالة الرأي الفلسطينية طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب "النوم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاب من قطاع غزة خلال تواجده في نابلس
أخبار » أخبار الأسرى

بعد تراجع الاحتلال عن التفاهمات

الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية وصولًا لإضراب مفتوح

20 آب / أغسطس 2022 10:43

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خوضها حراكًا يبدأ مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت اللجنة في بيان نشره "مكتب اعلام الأسرى" صدر صباح اليوم "إن الإضراب ستشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال، على أن يبدأ حراكنا عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها".

ويأتي إعلان الحركة الأسيرة بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، "والتي على إثرها أوقفنا حراكنا الاستراتيجي آنذاك، وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ "20".

ودعت الحركة الأسيرة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة، "فشعبنا عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟