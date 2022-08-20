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اللجنة القطرية تعلن عن صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس

20 آب / أغسطس 2022 11:12

غزة - الرأي:

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف الدفعة المالية لمساعدة الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك عن شهر أغسطس.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأحد الموافق 21/08/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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