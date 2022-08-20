قاسم يدعو المجتمع الدولي لتجريم إرهاب الاحتلال ضد شعبنا

وكالات-الرأي:

أكد عضو قيادة حماس في إقليم الخارج هشام قاسم، أن شعبنا الفلسطيني يقع ضحيّة إرهاب متواصل يمارسه الاحتلال الصهيوني، ما يستوجب على المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والقانونية، فضلا عن جهاته الرسمية، الدعوة لتجريم ممارساته، ومحاكمة قادته، وإنهاء احتلاله لأرضنا الفلسطينية.

وقال قاسم اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا "الإرهاب"، إن احتفاء الأمم المتحدة اليوم بهذه المناسبة، يتزامن مع استمرار معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني من إرهاب الاحتلال الصهيوني، وإجرامه المتصاعد منذ أكثر من سبعة عقود، في أطول وأخطر احتلال إحلالي متواصل في العالم.

ونوه إلى أن استمرار هذا الاحتلال، ومواصلة ارتكابه لجرائمه ضد أبناء شعبنا، يضع الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها، والمجتمع الدولي برمّته، أمام مسؤولية تاريخية بضرورة العمل الجاد لفضح هذه الجرائم.

ودعا إلى الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، والبدء في إجراءات عملية لمحاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات التي يتعامل معها باستهتار، في ظل ازدواجية المعايير، وعدم وجود رادعٍ يكبح جماح إرهاب الاحتلال.

وعدّ قاسم تصعيد الاحتلال لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وآخرها عدوانه الغاشم على قطاع غزّة المحاصر، واستمرار تصعيده وإرهاب مستوطنيه في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين الدولية، ويتحمّل المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وطالب بإنصاف شعبنا في حقوقه الوطنية المشروعة ونضاله في الدفاع عن نفسه وأرضه، والعمل على إنهاء الاحتلال.