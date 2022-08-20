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عُمان ترفض فتح مجالها الجوي أمام طائرات الاحتلال

20 آب / أغسطس 2022 06:47

طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية

وكالات-الرأي:

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن سلطنة عُمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، بسبب ضغوط من إيران.
 
وقالت الصحيفة: "إن تأمين مثل هذا المرور من شأنه أن يسمح لإسرائيل بخفض مدة الرحلات الجوية إلى دول الشرق الأقصى، مثل الهند وتايلاند والصين، إلى جانب إعلان المملكة العربية السعودية الشهر الماضي فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الرحلات الجوية الإسرائيلية".
 
وفي الأسبوع الماضي، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إل عال" دينا بن تال: إنه من المتوقع الحصول على إذن بالتحليق فوق عُمان في غضون أيام، وتوقعت أن تكون موافقة عمان مجرد إجراء شكلي.
 
وكانت شركة "إل عال"، إلى جانب شركات إسرائيلية أخرى، قد حصلت بالفعل على موافقة للتحليق فوق المملكة العربية السعودية.
 
من جهته، قال كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل غوزانسكيا: إن "إيران زادت بشكل كبير من ضغوطها وتهديداتها لدول الخليج بعدم اتخاذ أي تدابير تطبيع تجاه إسرائيل".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، أعربت دول الخليج عن استعدادها لتجديد العلاقات مع إيران على الرغم من التهديد الذي تشكله عليها.
 
وفي الآونة الأخيرة فقط، عينت الكويت أول سفير لها في طهران منذ أكثر من ست سنوات، وكانت هناك تقارير عن حدوث انفراجة في العلاقات الإيرانية السعودية، وفق الصحيفة.

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