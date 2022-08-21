عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى

نجح اليوتيوبر والمهندس ألين بان، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فى ابتكار غريب للغاية، حيث تمكن من إنشاء روبوت للثعابين يمكّنها من المشي بدلا من طبيعتها في الزحف، وهذا الابتكار عبارة عن أنبوب شفاف يمكن للأفعى الزحف بداخله، متضمنا الأرجل الآلية الأربعة 3 مفاصل وجهازين يمكن التحكم بهما لاسلكيًا.

ووفقا لوسائل إعلام عالمية، فإنه بان وبسبب حبه للثعابين، ذهب إلى أحد المتاجر المحلية للحيوانات الأليفة ليتعلم كيف يجب أن تمشي الثعابين من خلال مراقبة السحالي، ثم قام ببناء مبيت قائم على الأنبوب بأربع أرجل ميكانيكية تسمح للثعبان بالقفز على متنها وترك الأطراف الروبوتية تقوم بالمسير.



الأفعى داخل الروبوت

وقال بان، خلال الفيديو الذى نشره عبر قناته على يوتيوب والذى اقترب من 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من نشره: "أشعر بالأسى للأفاعي.. لا أحد يحب الثعابين بما يكفي لبناء أرجل آلية لها، لا أحد سواي، عاشق الأفعى ألين بان"، وبحسب شبكة cnn الأمريكية، يعتقد العلماء أن تطور الأفاعي أدى إلى فقدان أرجلها قبل أكثر من 100 مليون عام.