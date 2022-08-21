وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف فائدة طبية عظيمة للقرفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية توابل تكبح الشهية للطعام وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جداً لمحبي ألعاب الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية إنستجرام تضيف قيوداً على المستخدمين عند مشاركة فيديوهات "Reels"
أخبار » عجائب وطرائف

عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى

21 آب / أغسطس 2022 08:19

عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى
عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى

نجح اليوتيوبر والمهندس ألين بان، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فى ابتكار غريب للغاية، حيث تمكن من إنشاء روبوت للثعابين يمكّنها من المشي بدلا من طبيعتها في الزحف، وهذا الابتكار عبارة عن أنبوب شفاف يمكن للأفعى الزحف بداخله، متضمنا الأرجل الآلية الأربعة 3 مفاصل وجهازين يمكن التحكم بهما لاسلكيًا.

ووفقا لوسائل إعلام عالمية، فإنه بان وبسبب حبه للثعابين، ذهب إلى أحد المتاجر المحلية للحيوانات الأليفة ليتعلم كيف يجب أن تمشي الثعابين من خلال مراقبة السحالي، ثم قام ببناء مبيت قائم على الأنبوب بأربع أرجل ميكانيكية تسمح للثعبان بالقفز على متنها وترك الأطراف الروبوتية تقوم بالمسير.


الأفعى داخل الروبوت

 

وقال بان، خلال الفيديو الذى نشره عبر قناته على يوتيوب والذى اقترب من 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من نشره: "أشعر بالأسى للأفاعي.. لا أحد يحب الثعابين بما يكفي لبناء أرجل آلية لها، لا أحد سواي، عاشق الأفعى ألين بان"، وبحسب شبكة cnn الأمريكية، يعتقد العلماء أن تطور الأفاعي أدى إلى فقدان أرجلها قبل أكثر من 100 مليون عام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟