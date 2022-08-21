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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة

21 آب / أغسطس 2022 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم: حمادة جمال حسن (16 عاما)، وعلي جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (15 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشابين: قتيبة جلال البياري (20 عاما)، وأحمد عبد المجيد صلاح (20 عاما) من قرية عين يبرود، شمال شرق مدينة رام الله عند حاجز عسكري على مدخل القرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوبا، فيما اعتقلت الشاب يزن محمود من بلدة العيساوية شمال شرق القدس.

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