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محكمة الاحتلال تستأنف اليوم محاكمة الأسير عواودة

21 آب / أغسطس 2022 10:24

وكالات- الرأي

استأنفت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، محاكمة الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا قضاء الخليل المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن جلسة محكمة ستعقد لعواودة الساعة العاشرة اليوم، موضحًا أنه وفي ظل انعقاد الجلسة، منعت سلطات الاحتلال عائلته من دخول مناطق الداخل، لزيارته ومتابعة مجريات المحكمة، بذريعة إلغاء التصاريح.

وأعلن القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن قراره تجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر، رفضا لاعتقاله الإداري".

ويواصل الأسير عواودة (40 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 162 على التوالي في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي، وذلك بالرغم من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بتجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة، مطالبا بالإفراج عنه بالكامل دون قيد أو شرط.

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