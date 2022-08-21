الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 50 مبنى بالضفة والقدس خلال أسبوعين

الضفة الغربية- الرأي

قال تقرير دوري للأمم المتحدة، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "هدمت أو صادرت أو أجبرت مواطنين فلسطينيين على هدم 50 مبنى في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس، خلال أسبوعين".

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقريره، أن "المنازل هدمت بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، وأسفر هدمها عن تهجير 55 فلسطينياً بينهم 28 طفلاً، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 مواطنا آخرين".

وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2 و15 آب/أغسطس الجاري، أن "12 مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من مانحين".

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون ترخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب مؤسسات حقوقية.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 عام 1995، بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية "إسرائيلية" ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية "إسرائيلية"، وتُشكّل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.