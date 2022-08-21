وفاتان و1040 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و1040 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 3938 فحصا مخبريا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 2660 حالة تعافٍ من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1150269، والمتعافين 256067، والوفيات 1998 حالة وفاة منذ وصول الفيروس إلى قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن عدد جرعات التطعيم التي منحتها للمواطنين بلغت 3163470 جرعة، فيما تلقى 688362 مواطنا جرعة واحدة، و391013 جرعتين، و98844 الجرعة المعززة.

وأشارت إلى أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح في غزة بلغت 33.5%، في حين بلغت الفئة المستهدفة من التطعيمات (أكبر من 16) 55.8% من المجتمع.