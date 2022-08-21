وكالة الرأي الفلسطينية "العسكرية العليا" تؤيد "الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس بالاقتصاد تنظم 18 جولة تفتيشية بسوق جباليا الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء يواصل اجراء العمليات الجراحية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية المصري يعقد اجتماع تنسيقي لترتيب آليات العمل بالمعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: 44 عاملًا توفوا بالداخل المحتل منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تختتم فعاليات المخيم القرآني لحفظة كتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية "السلامة المرورية" تنظم ورشة حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة إلكترونية في ذكرى إحراق الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "ليان الشاعر" شهيدة يقيم مراسم تشييعها أطفال! وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة ترشد مربي الدواجن للوقاية من إرتفاع درجات الحرارة
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدًا الإثنين

21 آب / أغسطس 2022 12:20

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير، إن الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي يستأنفون غدا الاثنين، خطواتهم النضالية، التي علّقوها في شهر آذار الماضي.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن خطوات الأسرى تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام. 

وأضاف، أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت المعتقلين في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وبين نادي الأسير، أنّ هذا الإجراء دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر المعتقلين فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات. 

وأشار إلى أن الهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟