وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "العسكرية العليا" تؤيد "الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس بالاقتصاد تنظم 18 جولة تفتيشية بسوق جباليا الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء يواصل اجراء العمليات الجراحية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية المصري يعقد اجتماع تنسيقي لترتيب آليات العمل بالمعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: 44 عاملًا توفوا بالداخل المحتل منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تختتم فعاليات المخيم القرآني لحفظة كتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية "السلامة المرورية" تنظم ورشة حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة إلكترونية في ذكرى إحراق الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "ليان الشاعر" شهيدة يقيم مراسم تشييعها أطفال!
أخبار » أخبار الأسرى

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال بسام السعدي لـ 5 أيام

21 آب / أغسطس 2022 01:53

رام الله- الرأي

مددت محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة 5 أيام.

وبحسب مصادر عبرية، فإن نيابة الاحتلال العسكرية قدمت "إفادة/ مذكرة" كبداية لتقديم لائحة اتهام ضد السعدي الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري.

وتشتمل المذكرة على اتهامات بحق السعدي منها العضوية والنشاط في "تنظيم إرهابي" و "مساعدة العدو" و "التحريض". وفق ما جاء فيها.

وينفي السعدي تلك الاتهامات بحقه، فيما يطالب فريق الدفاع بالإفراج عنه، معتبرين أن تصريحاته ليست تحريضية وإنما تصريحات صحفية لتعليق سياسي.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، قتل جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً، واعتقل السعدي (61 عاماً) خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبعدها، أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار الشديد في منطقة غلاف غزة، وأخلى بعض المستوطنات، وبشكل غادر اغتالت القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري في 5 آب/ أغسطس، ودخلت غزة في موجة قتال مع الاحتلال استمرت 3 أيام، كان الإفراج عن السعدي وعواودة أحد بنود وقف إطلاق النار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟