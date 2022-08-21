محكمة الاحتلال تمدد اعتقال بسام السعدي لـ 5 أيام

رام الله- الرأي

مددت محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة 5 أيام.

وبحسب مصادر عبرية، فإن نيابة الاحتلال العسكرية قدمت "إفادة/ مذكرة" كبداية لتقديم لائحة اتهام ضد السعدي الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري.

وتشتمل المذكرة على اتهامات بحق السعدي منها العضوية والنشاط في "تنظيم إرهابي" و "مساعدة العدو" و "التحريض". وفق ما جاء فيها.

وينفي السعدي تلك الاتهامات بحقه، فيما يطالب فريق الدفاع بالإفراج عنه، معتبرين أن تصريحاته ليست تحريضية وإنما تصريحات صحفية لتعليق سياسي.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، قتل جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً، واعتقل السعدي (61 عاماً) خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبعدها، أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار الشديد في منطقة غلاف غزة، وأخلى بعض المستوطنات، وبشكل غادر اغتالت القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري في 5 آب/ أغسطس، ودخلت غزة في موجة قتال مع الاحتلال استمرت 3 أيام، كان الإفراج عن السعدي وعواودة أحد بنود وقف إطلاق النار.