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الاحتلال يمدد اعتقال القيادي "السعدي" للمرة الثالثة

21 آب / أغسطس 2022 03:53

القيادي بسام السعدي
القيادي بسام السعدي

فلسطين المحتلة - الرأي

مددت محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة 5 أيام، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

واعتقل السعدي في 1 أغسطس/ آب الجاري بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي 11 أغسطس الجاري، مددت محكمة الاحتلال اعتقال السعدي لمدة 6 أيام، ثم مددته مرة ثانية لنفس المدة في 16 من الشهر نفسه.

وطرح اسم "السعدي" خلال جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة في الخامس من أغسطس الجاري والتي امتدت لـ3 أيام، حينما اشترطت حركة الجهاد الإسلامي الإفراج عنه لوقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وفي صيغة وقف إطلاق النار الذي رعته، تعهدت مصر بالعمل على الإفراج عن السعدي، إلا أن "إسرائيل" أكدت بعدها أنها لم تقدم تعهدات بالإفراج عن القيادي في حركة الجهاد.

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