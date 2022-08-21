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قوات القمع تقتحم إحدى غرف الأسرى بسجن "هداريم"

21 آب / أغسطس 2022 05:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، إحدى غرف الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجن "هداريم".

وقال نادي الأسير الفلسطيني "إن قوات القمع اقتحمت إحدى الغرف في سجن هداريم، وتجري عمليات تفتيش. مشيرة إلى أن  غالبية الأسرى القابعين فيه من ذوي الأحكام العالية".

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مؤخرا، البدء في خطوات احتجاجية تبدأ بإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخيرة لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة بحق الأسرى.

ودعت اللجنة الوطنية كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

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