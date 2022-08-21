الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل خليل عواودة

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرارها في الالتماس المقدم بشأن رفض الإفراج عن المعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وقررت محكمة الاحتلال العليا، عدم التدخل أكثر من تأكيد قرار القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق المعتقل عواودة.

وبحسب القرار، سيبقى عواودة في المستشفى دون الإفراج عنه، الذي يواصل الإضراب عن الطعام منذ نحو ستة شهور رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وقالت محامية المعتقل أحلام حداد، إن محكمة الاحتلال شددت في قرارها على تنفيذ شروط تعليق الإداري، بأن يكون التعامل معه مثل أي مريض، وأن يتم السماح للزائرين دون تمييز، وذلك رغم منع عائلته من زيارته وسحب التصاريح منها.

ويواجه عواودة وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه"، علماً أنه مضرب عن الطعام منذ نحو 6 أشهر.