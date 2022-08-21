وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم إحدى غرف الأسرى بسجن "هداريم" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح دراسية في تونس بمجال الدكتوراة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال القيادي "السعدي" للمرة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية المستشار سعد يشارك في مؤتمر "الحريق يطفئه التحرير" وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تناقش دور الوزارة في التفتيش على مراكز الإصلاح بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وأطفالنا للصم تبحثان سبل التنسيق والتعاون وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تمدد اعتقال بسام السعدي لـ 5 أيام وكالة الرأي الفلسطينية "صندوق دعم الشباب" يختتم البرنامج التدريبي لمرشحين دلني على السوق وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير ناصر أبو حميد يدخل مرحلة الخطر الشديد

21 آب / أغسطس 2022 08:12

الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد

فلسطين المحتلة - الرأي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) من مُخيّم الأمعري، ما تزال في مرحلة الخطر الشديد، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبةً المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عنه.

وقال المحامي فواز شلودي، عقب زيارة الأسير أبو حميد الأخيرة فيما يسمى مستشفى سجن الرملة، إن وضعه الصحي يتدهور بشكل يومي، والورم الذي ظهر في رأسه كان نتاج عدم التعامل مع حالته بجدية من قبل إدارة السجون، ومن المفترض ان يخضع للتصوير الطبقي (سي تي) في الرأس والبطن وأخذ خزعة مجددا.

وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد ومصيره، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل معتقلات الاحتلال. 

وذكرت الهيئة أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد تراجعت بشكل واضح منذ آب/2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم في الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم.

وأشارت أنه بعد مماطلة شديدة من قبل إدارة سجون الاحتلال خضع الأسير للعديد من جلسات العلاج الكيماوي، إلا أن جسده أصبح منهكا للحد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الجرعات.

والأسير ناصر أبو حميد، واحد من بين 23 أسيرا مصابون بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال إلى ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟