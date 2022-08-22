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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم أسيرة محررة

22 آب / أغسطس 2022 08:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 18 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من محافظة بيت لحم.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: أشرف مصطفى صلاح (43 عاما)، ونجله مصطفى (17 عاما)، وابراهيم محمود صلاح (40 عاما)، ونجله مهدي (17 عاما)، وجعفر يعقوب دعدوع (47 عاما) ونجله إبراهيم (16 عاما) وهو أسير محرر، وعطا صبيح، ونجله عبد الله (17 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى شادي علي عساكرة (25 عاما)، ومحمود سالم صباح (23 عاما)، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العساكرة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وهما: الأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم في شارع تل بالمدينة، والأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا غربًا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال عبد العزيز صالح نايفة (28 عاما) في مخيم طولكرم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من برقة، وهم: هيثم أحمد عفون بركات (22 عاما)، ومحمد زكي نعمان بركات (25 عاما)، واسلام عبد الكريم طه معطان (24 عاما)، وعبد الجبار محمد نوابيت (25 عاما).

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