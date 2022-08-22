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"أكبر حشرة في العالم" شوهدت في الولايات المتحدة لأول مرة!

22 آب / أغسطس 2022 08:22

"أكبر حشرة في العالم" شوهدت في الولايات المتحدة لأول مرة!

رصدت أكبر عثة في العالم في ولاية واشنطن، تبعد حوالي 2000 ميل عن موطنها الطبيعي في المناطق الاستوائية.

ويبلغ باع جناحيها 10 بوصات، حيث سجل حامل الرقم القياسي السابق 9.8 بوصات، وعُثر عليها معلقة على باب مرآب في بلفيو التي تقع على الشاطئ الشرقي لبحيرة واشنطن.


وتُعرف الحشرة باسم عثة الأطلس، وهي آفة تخضع للحجر الصحي الفيدرالي، ما يجعل شراء أو بيع العث بأي شكل من الأشكال، بدون تصريح أمرا غير قانوني.

وأبلغ صاحب المنزل وزارة الزراعة بولاية واشنطن (WSDA)، التي تحث السكان على أن يكونوا على اطلاع لمساعدتهم على تحديد ما إذا كان هناك حشرات أخرى في المنطقة.

ويمكن أن تكون عثة الأطلس ضارة بالنباتات الأصلية في الولايات المتحدة لأنها تستهلك فقط أوراق النباتات المضيفة بدلا من الزهور والسيقان الخشبية والجذور، مثل العث الأخرى.

ويتم تشجيع السكان على التصوير وجمع والإبلاغ عن عث الأطلس إذا شوهدت. ولا تشكل العث تهديدا للصحة العامة، وبالتالي يمكن تصويرها والتعامل معها وجمعها بأمان.

وتقوم إدارة الزراعة الأمريكية بجمع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة حول هذه العثة وستقدم توصيات للاستجابة. 

المصدر: ديلي ميل

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