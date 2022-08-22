شركة رقائق بطاطس عالمية تطرح غسالة مصغرة لغسل أطراف الأصابع فقط

أطلقت شركة Lays، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لرقائق البطاطس في العالم، مؤخرًا إصدارًا محدودًا من غسالة مصغرة مصنوعة خصيصاً، لأطراف الأصابع المتسخة بعد تناول رقائق البطاطس.

تناول رقائق البطاطس من الأشياء التي يدمنها الكثيرون حول العالم، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يكرهه الجميع بشأن هذه الرقائق، بصرف النظر عن زيادة السمنة، فهو الشحوم والدهون التي تتركها على أطراف أصابعنا.

يجب أن يكون لديك مناديل في متناول يدك أو تلعق أطراف أصابعك والذي يعتبره الكثيرون شيئاً مقزز، أو عليك أن تنهض من على الأريكة المريحة وتغسل يدك بعد الانتهاء من تناولها، لكن بفضل حملة تسويقية بارعة إلى حد ما، أصبح لعشاق رقائق البطاطس الآن خيار آخر، وهو غسالة مصغرة مصممة خصيصًا لتنظيف أطراف الأصابع بعد تناول رقائق البطاطس.

يبدو اختراعاً غبيًا وهو كذلك نوعًا ما. لأنه بعد كل شيء، من يحتاج إلى غسالة لأطراف الأصابع؟ لكن العامل الرائع موجود بالتأكيد أيضًا. المفهوم بحد ذاته مثير للاهتمام، لكن حقيقة أنهم جعلوا هذه الغسالة تبدو وكأنها غسالة كلاسيكية كانت فكرة عبقرية خالصة.

كل ما عليك فعله هو الضغط على زر التشغيل / الإيقاف ووضع أنامل أصابعك المتسخة في الغسالة من خلال باب الغسيل وانتظر لثوان، هذا الاختراع الصغير يتميز بنظام الحث الذكي الذي يرش الكحول الذري عندما يكتشف طرف إصبعك داخل الغسالة. يأتي الكحول من خزان قابل لإعادة التعبئة في الجزء السفلي من الغسالة الصغيرة.

يبلغ ارتفاع غسالة Lays للأصابع 15 سم وعرضها 11 سم وتتميز بمنفذ شحن USB من النوع C. انتشرت هذه الغسالة مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية، حيث أبدى عدد لا يحصى من الأشخاص اهتمامًا بها، إما كعنصر لهواة جمع الأشياء الغريبة أو للمتعة فقط. لسوء الحظ، سيتم توفير خمسة فقط من هذه الأجهزة وليس بشكل تجاري ولكن من خلال يانصيب خاص. ليس من الواضح ما إذا كان يمكن للأشخاص من خارج اليابان المشاركة للحصول على فرصة للفوز بواحدة.