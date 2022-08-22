تنتشر مشاكل العين وضعف البصر بين كبار السن بشكل كبير، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعاني 2.2 مليار شخص على الأقل على مستوى العالم من ضعف البصر، وتزداد احتمالية الإصابة بمثل هذه الاضطرابات بنسبة 30-35٪ للأفراد بعد سن 65، في هذا التقرير نتعرف على بعض مشاكل الرؤية الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها عند كبار السن، بحسب موقع "Health".

5 مشاكل في العين مرتبطة بالعمر قد يعاني منها كبار السن



1. التنكس البقعي المرتبط بالعمر



هذا المرض هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر. نظرًا لأنه يؤثر على الرؤية المركزية لشبكية العين، فإنه يؤثر على رؤية المرء عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الوجوه والقراءة.

نوعان من التنكس البقعي المرتبط بالعمر



هما التنكس البقعي الجاف الذي يحدث عندما يكون هناك ترقق في الأنسجة البقعية أو مع ترسب الصباغ المعروف باسم البقعة أو يمكن أن يكون مزيجًا من الاثنين.

التنكس البقعي الرطب وهي مرحلة متقدمة من المرض حيث من المعروف أن الأوعية الدموية الجديدة تنمو تحت الشبكية وتتسرب من الدم والسوائل يؤدي التسرب إلى إتلاف الخلايا الحساسة في شبكية العين ، مما يؤدي إلى ظهور نقاط عمياء أو فقدان الرؤية.

يمكن أن تكون إدارة الحالة في التنكس البقعي المرتبط بالعمرالجاف على شكل مكملات مضادات الأكسدة عن طريق الفم.

وبالنسبة للتنكس البقعي الرطب، يجب أن يأخذ المريض الحقن داخل الجسم الزجاجي و / أو العلاج بالليزر / الديناميكي الضوئي.

من المهم اكتشاف هذه الحالة في مراحلها المبكرة لإبطاء تقدم المرض بالمكملات الغذائية. هذا هو سبب أهمية المتابعة المنتظمة لطبيب العيون.

2. اعتلال الشبكية السكري



عادة ما يكون كبار السن الذين يعانون من مرض السكري عرضة لاعتلال الشبكية السكري هذه واحدة من مشاكل العين التي تتطور ببطء ، وغالبًا ما تكون بدون علامات إنذار مبكر لذلك ، إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فتأكد من إجراء فحص العين الموسع مرة واحدة على الأقل في السنة.

تشمل الأعراض المبكرة عدم وضوح الرؤية ولكن مع تقدم المرض، قد تلاحظ أيضًا وجود عوائم أو نقاط عمياء أو غشاوة في الرؤية قد تؤدي الحقن الدوائية والليزر إلى تحسين الرؤية أو الحفاظ عليها في مثل هذه الحالات.

3. إعتام عدسة العين



تتضمن هذه الحالة مناطق غائمة تظهر في عدسة عينك لأن إعتام عدسة العين يمنع الضوء من الوصول إليها ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ويمكن للجراحة استعادة الرؤية الجيدة وهي علاج آمن وشائع.

إذا كنت تعاني من إعتام عدسة العين ، فسوف يراقب أخصائي العيون الخاص بك التغييرات بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كنت ستستفيد من الجراحة.

4. طول النظر المرتبط بالعمر



مع تقدم العمر، يمكن أن تصبح مواد القراءة أقل وضوحًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العدسة في عينك تصبح أقل مرونة بمرور الوقت هذا هو سبب صعوبة تركيز العيون على الأشياء القريبة.

مشكلة طول النظر المرتبط بالعمر هي فقدان تدريجي لقدرة عينيك على التركيز على الأشياء القريبة وعادة ما تصبح ملحوظة في وقت مبكر حتى منتصف الأربعينيات من العمر وتستمر في التفاقم حتى سن 65 تقريبًا.

قد يحتاج الشخص أيضًا إلى تغيير النظارات الطبية أو وصفات العدسات اللاصقة بشكل متكرر أكثر من السابق. عندما يقترب الشخص من 60 عامًا ، يجب أن تتوقف التغييرات في الرؤية القريبة.

5. جفاف العيون



يزيد احتمال إصابة كبار السن بجفاف العين بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بنظرائهم الأصغر سنًا، حيث يحدث جفاف العين عندما لا تستطيع الغدد الدمعية إنتاج ما يكفي من الدموع أو إنتاج دموع ذات نوعية رديئة.

يمكن أن يكون غير مريح ويمكن أن يسبب الحكة والشعور بالحرقان.

يمكن أن يسبب أيضًا فقدان الرؤية في الحالات التي لا يتم فيها العناية المناسبة.

من الضروري استخدام المرطب أو قطرات العين الخاصة التي تحاكي الدموع الحقيقية وفي الحالات الخطيرة ، قد يحتاج المرء أيضًا إلى عملية جراحية.