المرور: إصابة واحدة بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة - الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الإدارة، إن 5 حوادث سير وقعت خلال تلك الفترة، نتجت عنها إصابة واحدة طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 7 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.