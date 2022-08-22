أوقاف رفح تنظم لقاءً لمدارسة كتاب "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة"

رفح -الرأي



نظم قسم الدعوة والإرشاد/إناث بمديرية أوقاف رفح لقاءً لمدراسة كتاب "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة"، استهدف نحو 40 طالبة من العلم الشرعي، بحضور مشرفة القسم أ. صباح نوفل، ومحاضرة اللقاء أ. أسماء حسن، ولفيف من الداعيات.



بدورها أكدت نوفل على أهمية المجالس العلمية والإلمام بالعلم والثقافة وصولاً لحياة سعيدة نحو مرضاة الله تعالى، مشيرةً إلى أن القسم بصدد تنفيذ مجموعة من الدورات واللقاءات العلمية بهدف إثراء الوعي وتنمية القدرات في عدة مجالات متعلقة بالجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية وغيرها.



وأشادت نوفل بجهود القائمين المبذولة في إنجاز الدورات واللقاءات العلمية، ونشر العلم والمفاهيم التي تمس الحياة المسلمة، ومراعاة المعايير والضوابط الدينية.