3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداريّ.

وأقدم الأسرى المضربين الأسير خليل عواودة 40 عاما من بلدة إذنا في الخليل، المضرب عن الطعام منذ نحو 163 يوماً رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ويواجه الأسير عواودة وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه"، علماً أن"القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "أساف هروفيه".

كذلك يواصل الأسيرين الشقيقين أحمد وعدال موسى من بيت لحم، الإضراب عن الطعام منذ 15 يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

يشار إلى أنه تم مؤخراً نقل الأسير أحمد إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ بعد تدهور وضعه الصحيّ، وعدال يقبع في زنازين سجن "عوفر".