التعليم تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على مدارس القطاع

غزة - الرأي

شرعت الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي بإطلاق حملة توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2022/2023 على المدارس بمحافظات قطاع غزة.

وأفادت نائب مدير عام الشؤون المالية سمر الشرفا، بأن توزيع الكتب المدرسية من مستودعات مديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة إلى المدارس التابعة للمديريات يتم بموجب جداول زمنية تشمل المدارس الحكومية والوكالة والمدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة وفق الأصول المتبعة.

بدوره أشاد مدير دائرة الكتب والمطبوعات بالوزارة مدحت قاسم بالدور الحيوي للقائمين على العمل بأقسام الكتب والمستودعات بالمديريات.

وثمن قاسم، دور مديري التربية والتعليم ومديري المدارس ومديراتها في متابعة عملية استلام الكتب، ليتسنى لأبنائنا طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث الدولية من استلام كتبهم منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد، مؤكداً على أن جميع أقسام الكتب بمديريات التربية والتعليم قد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جهته، قال مدير دائرة الكتب والتوزيع بالمحافظات الجنوبية شادي السمك، إن الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بذلت جهوداً مضنية بالتعاون بين جناحي الوطن لطباعة الكتب المدرسية والمطبوعات التربوية بموجب طرح عطاءات صادرة عن وزارة المالية برام الله، بإجمالي عدد (118) عنواناً بما يقارب (3,711,400) كتاباً ، بتكلفة مالية بلغت (11,024,429.55) شيكل، علماً بأنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الأساسية، وجاري استكمال طباعة الكتب المتبقية لتكون متوفرة بحد أقصى قبل بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التوزيع بالوزارة يحيى الشيخ، أن الهدف من هذه المشاركة هو الإشراف والمتابعة لعملية توزيع الكتب المدرسية والتسجيل المحوسب لعمليات ادخال وإخراج الكتب المدرسية، وتذليل العقبات التي تواجه رؤساء أقسام الكتب والعاملين بالأقسام والمستودعات، والحث على توعية الطلبة بالمحافظة على الكتب المدرسية.