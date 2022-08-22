التعليم تطلق حملة توزيع الكتب المدرسية على المدارس

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي بإطلاق حملة توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2022/2023 على المدارس بمحافظات قطاع غزة.

وقامت أ. سمر الشرفا نائب مدير عام الشؤون المالية يرافقها كلٌ من أ. مدحت قاسم مدير دائرة الكتب والمطبوعات، وأ. شادي السمك مدير دائرة الكتب والتوزيع بالمحافظات الجنوبية، وأ. يحيى الشيخ رئيس قسم التوزيع، بإطلاق حملة التوزيع من مديريات التربية والتعليم إلى المدارس التابعة للوزارة.

حيث كان في استقبال وفد الوزارة عدد من مدراء التربية والتعليم ورؤساء أقسام الكتب والعاملون بالأقسام والمستودعات.

وأفادت الشرفا أن توزيع الكتب المدرسية من مستودعات مديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة إلى المدارس التابعة للمديريات يتم بموجب جداول زمنية تشمل المدارس الحكومية والوكالة والمدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة وفق الأصول المتبعة.

بدوره أشاد قاسم بالدور الحيوى للقائمين على العمل بأقسام الكتب والمستودعات بالمديريات، وثمن دور مديري التربية والتعليم ومديري المدارس ومديراتها في متابعة عملية استلام الكتب، ليتسنى لأبنائنا طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث الدولية من استلام كتبهم منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد، مؤكداً على أن جميع أقسام الكتب بمديريات التربية والتعليم قد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جهته أفاد السمك أن الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بذلت جهوداً مضنية بالتعاون بين جناحي الوطن لطباعة الكتب المدرسية والمطبوعات التربوية بموجب طرح عطاءات صادرة عن وزارة المالية برام الله، بإجمالي عدد (118) عنواناً بما يقارب (3,711,400) كتاباً ، بتكلفة مالية بلغت (11,024,429.55) شيكل، علماً بأنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الأساسية، وجاري استكمال طباعة الكتب المتبقية لتكون متوفرة بحد أقصى قبل بداية العام الدراسي.

من جهته أوضح الشيخ أن الهدف من هذه المشاركة هو الإشراف والمتابعة لعملية توزيع الكتب المدرسية والتسجيل المحوسب لعمليات ادخال وإخراج الكتب المدرسية، وتذليل العقبات التى تواجه رؤساء أقسام الكتب والعاملين بالأقسام والمستودعات، والحث على توعية الطلبة بالمحافظة على الكتب المدرسية.