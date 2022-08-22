قوات الاحتلال تهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وجنوب القطاع

غزة - الرأي:

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة، والمزارعين جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، لاحقت مراكب الصيادين شمال قطاع غزة وسط إطلاق للنار والغاز وفتح مضخات المياه تجاهها.

وأفادت بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة الواحة شمال القطاع وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع وفتحت مضخات المياه تجاهها وأجبرتها على مغادرة البحر.

كذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركز شرق خان يونس أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس واجبروهم عنوة على مغادرة منطقة الرعي.