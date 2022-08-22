وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الطفل أدهم" يستذكر عودته من الموت..وكيف تعاملت معه الطواقم الطبية؟ وكالة الرأي الفلسطينية المالية تُطلق ميثاقاً لتلقي خدماتها عبر الموقع الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 8 منازل قيد الإنشاء غرب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية محاكم رفح والشرطة القضائية يتفقدون النزلاء في نظارة رفح وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد أبراج الإنقاذ على شواطيء محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية "بارود" يؤكد أهمية الفنون لدعم القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تطلق حملة توزيع الكتب المدرسية على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على مدارس القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وجنوب القطاع

22 آب / أغسطس 2022 12:37

غزة - الرأي:

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة، والمزارعين جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، لاحقت مراكب الصيادين شمال قطاع غزة وسط إطلاق للنار والغاز وفتح مضخات المياه تجاهها.

وأفادت بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة الواحة شمال القطاع وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع وفتحت مضخات المياه تجاهها وأجبرتها على مغادرة البحر.

كذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركز شرق خان يونس أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس واجبروهم عنوة على مغادرة منطقة الرعي.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟