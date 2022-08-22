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في 21 آب من كل عام

التشريعي يشيد بدعوة البرلمان العربي تخصيص يوم نصرة للأقصى

22 آب / أغسطس 2022 12:48

التشريعي يشيد بدعوة البرلمان العربي تخصيص يوم نصرة للأقصى
التشريعي يشيد بدعوة البرلمان العربي تخصيص يوم نصرة للأقصى

غزة- الرأي

أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة البرلمان العربي بتخصيص الـ21 آب من كل عام يومًا لشحذ الهمم العربية والإسلامية والمسيحية بهدف نصرة القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وثمن المجلس التشريعي في بيان له  اليوم الاثنين، موقف البرلمان العربي من الإجراءات والجرائم الصهيونية بحق مدينة القدس والأقصى، والتي عبر عنها بمناسبة الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

ودعا المجلس التشريعي البرلمان العربي لإقامة فعاليات برلمانية في جميع الدول العربية وحشد المواقف البرلمانية والتحرك على كل المستويات من أجل نصرة المسجد الأقصى المبارك وإدانة الاحتلال وعزله ومحاسبته.

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