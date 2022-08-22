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لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش الحالة الأمنية عقب العدوان الأخير

22 آب / أغسطس 2022 12:53

لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش الحالة الأمنية عقب العدوان الأخير
لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش الحالة الأمنية عقب العدوان الأخير

غزة-الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي اجتماعها الدوري بحضور رئيس اللجنة النائب د مروان أبو راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، وأعضاءها النائب يونس أبو دقة، والنائب حميلة الشنطي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من القضايا التي تخص عملها، كما ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال وزارة الداخلية.

وبحثت اللجنة الحالة الأمنية في قطاع غزة، حيث ثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الفلسطينية في خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون خاصة خلال وعقب العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وقررت اللجنة زيارة قيادة الشرطة النسائية لتفقد سير العمل فيها والاطلاع على خططها وبرامجها، وذلك في إطار زيارة اللجنة لكافة مراكز الشرطة وإدارتها المختصة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من الشكاوى الواردة إليها من مواطنين بخصوص عمل وزارة الداخلية والبلديات.

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