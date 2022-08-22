وكالة الرأي الفلسطينية شارع "شارون".. مشروع استيطاني لشطب هوية قرى القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع بإنشاء معسكر للجيش في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على استلام آليات ثقيلة لبعض البلديات وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون المهنية بوزارة العدل تناقش بعض المقترحات مع صالونات التجميل وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر وطني في غزة بالذكرى الـ 53 لإحراق الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنظيف خطوط ومصارف مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تبحث تعاونها مع مديرية عمل الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تتفقد محطة التحلية التابعة للبلدية
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يستقبل وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"

22 آب / أغسطس 2022 04:20

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين، وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، يترأسه أ. محمد أبو قمر رئيس تحرير الوكالة.

وجاءت الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والشراكة في نشر أخبار الوزارة على منصات الوكالة المختلفة.

ورحب م. الغصين بوفد الوكالة، مشيداً بدورهم المهني والأثر الواضح لتغطيتهم الإعلامية، ومثمناً جهودهم في التواصل البناء من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، قال أ. أبو قمر: إن "صفا" تولي أهمية للأخبار التي تتعلق بخدمة المواطنين، لاسيما أن وزارة العمل على تماس مباشر مع الجمهور بتقديم الخدمات سواء فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، أو عبر برامج التأهيل المهني.

وأشاد أبو قمر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في إطار تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟