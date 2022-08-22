الغصين يستقبل وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين، وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، يترأسه أ. محمد أبو قمر رئيس تحرير الوكالة.

وجاءت الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والشراكة في نشر أخبار الوزارة على منصات الوكالة المختلفة.

ورحب م. الغصين بوفد الوكالة، مشيداً بدورهم المهني والأثر الواضح لتغطيتهم الإعلامية، ومثمناً جهودهم في التواصل البناء من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، قال أ. أبو قمر: إن "صفا" تولي أهمية للأخبار التي تتعلق بخدمة المواطنين، لاسيما أن وزارة العمل على تماس مباشر مع الجمهور بتقديم الخدمات سواء فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، أو عبر برامج التأهيل المهني.

وأشاد أبو قمر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في إطار تقديم خدمة أفضل للمواطنين.