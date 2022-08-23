استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس- الرأي

استشهد فجر اليوم الثلاثاء الشاب محمد عرايشي، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين في مدينة نابلس.

وكان الشاب عرايشي قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس قبل أسبوعين، واستشهد خلالها ثلاثة مواطنين.