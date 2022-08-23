إصابة عامل في طوباس وحملة اعتقالات في مدن الضفة

الضفة الغربية- الرأي

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة تياسير بطوباس، برضوض في الأطراف السفلية، بعد أن اصطدمت مركبة عسكرية بمركبة تقل عمالاً فلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية، بأن شاباً أصيب برضوض في الأطراف السفلية، خلال تواجده في مدينة طوباس، نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من مدينة طوباس بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمود صلاح (48 عاما)، وشقيقه أشرف (40 عاما)، ومحمد عمر صلاح (30 عاما) بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فتيين من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الشاب علي داوود عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.