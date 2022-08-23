الاحتلال ينسحب من بلدة سلواد برام الله بعد عمليات تمشيط

رام الله- الرأي

انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم، بلدة سلواد شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد تنفيذها عملية اقتحام فجراً.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود يرافقهم عدد من "قصاصي الأثر" نفذو أعمال بحث وتمشيط في البلدة، بحثا عن منفذين عملية إطلاق النار أول أمس.

وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود للرصاص الحي وقنابل الإنارة.

وتجري قوات الاحتلال أعمال بحث عن كاميرات المنازل والمحال التجارية بغرض مصادرتها.

وكانت حافلة مصفحة للمستوطنين تضررت أول أمس جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة سلواد، وانسحاب المنفذ.