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ألمانيا تفرض حظر التجوال على القطط حتى نهاية أغسطس

23 آب / أغسطس 2022 09:13

ألمانيا تفرض حظر التجوال على القطط حتى نهاية أغسطس المقبل
ألمانيا تفرض حظر التجوال على القطط حتى نهاية أغسطس المقبل

أمرت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، أصحاب القطط، بضرورة إبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل. حرصًا على حماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.

وأفادت صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" المحلية، اليوم الأربعاء، أن قرار منع القطط من الخروج للشارع يأتي بغرض المساعدة على إنقاذ طيور "القبرة المتوجة" التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

ويتزامن هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، مع انخفاض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة، ما دفع السلطات في "فالدورف" للإقدام على هذه الحيلة للمحافظة على كل كتكوت من نوع طيور  "القبرة المتوجة".

وينطبق القرار على جميع القطط في جنوب البلدة، وسيظل ساريًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه فجّر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

ويخطط رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار.

وقال: "أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".

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