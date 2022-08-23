وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا تفرض حظر التجوال على القطط حتى نهاية أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية احتجاجات يونايتد تتحول لاحتفالات بعد الفوز على ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية قدم.. الزمالك يتوج بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية مطالبات لليفربول بحل مشكلة البداية السيئة بعد الهزيمة أمام يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينسحب من بلدة سلواد برام الله بعد عمليات تمشيط وكالة الرأي الفلسطينية متصفح كروم على أجهزة الكمبيوتر يحصل على ميزة " RSS وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل جديدة عن الثغرة الأمنية في أبل.. تطال حسابك المصرفي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية (اللحوم والخضروات) في السوق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: البطيخ القديم كان مرّا وقاتلاً وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام من ضمنهم العواودة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

23 آب / أغسطس 2022 09:26

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر ملحية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهما في مدينة طوباس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمود صلاح (48 عاما)، وشقيقه أشرف (40 عاما)، ومحمد عمر صلاح (30 عاما) بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.  

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الشاب علي داوود عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: موسى محمد فتحي أبو قويدر، وأسامة المحتسب، وعبد العجلوني، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟