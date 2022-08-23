أكثر من 500 حافظ يسردون القرآن على جلسة واحدة بغزة

غزة - الرأي:

بدأ أكثر من ٥٠٠ حافظ وحافظة من قطاع غزة، مع ساعات فجر اليوم الثلاثاء، بسرد القرآن الكريم كاملاً خلال جلسة واحدة.

ويعد مشروع سرد القرآن "صفوة الحفاظ" هو الأول والأكبر من نوعه في قطاع غزة، حيث يأتي بمبادرة من دار القرآن الكريم والسنة.

وحسب اللجنة المنظمة لهذا الحدث فإن مشروع سرد القرآن الكريم كاملًا، يبدأ بعد صلاة فجر اليوم، ينتهي بعد صلاة العصر، بمشاركة 581 حافظاً وحافظة.

وقسّمت دار القرآن الكريم والسنة الحافظين على مجموعتين، الذكور في مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان، والإناث بمسجد الشافعي في حي الزيتون.

وأكدت أن المشروع يهدف لنشر ثقافة تعاهد القرآن الكريم عند حفاظه، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مكافأة رمزية لكل من سيسرد القرآن الكريم.