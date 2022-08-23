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دول أوروبية غير مقتنعة بمزاعم الاحتلال بشأن اغلاق منظمات أهلية

23 آب / أغسطس 2022 10:37

الاحتلال يقتحم مقار منظمات أهلية
الاحتلال يقتحم مقار منظمات أهلية

القدس المحتلة - الرأي:

طالب سفراء دول أوروبية لدى الاحتلال الإسرائيلي، من حكومة الاحتلال بتقديم المزيد من التوضيحات حول اقتحام وإغلاق منظمات المجتمع المدني السبع التي تتعرض للملاحقة في الضفة الغربية.

وشدد السفراء على أن دولهم "غير مقتنعة" بأن المنظمات الفلسطينية هي بالفعل منظمات "إرهابية" وفقا للمزاعم الإسرائيلية.

جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير لموقع "هآرتس"، وذكرت الصحيفة أن سفراء الدول الأوروبية اجتمعوا مع مسؤول كبير في القسم الأوروبي بوزارة خارجية الاحتلال، أمس الإثنين، للتعبير عن إدانة بلادهم واستنكارهم للخطوة الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع، أكد ممثلو الدول الأوروبية أن المعلومات التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والأدلة التي حاولت من خلالها دعم قرارها بتصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية كمنظمات "إرهابية"، "غير كافية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "ليس لدى إسرائيل معلومات جديدة تنوي تسليمها إلى الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي من شأنها تعزيز قرار إسرائيل" بالإعلان عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات "إرهابية".

والمؤسسات الفلسطينية المستهدفة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

والخميس الماضي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار المؤسسات الفلسطينية السبع في مدينتي رام الله والبيرة وأغلقتها، وزعمت أن المنظمات تعد "واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفق الصحيفة.

 

 

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