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حماس تنعى الشهيد محمد عرايشي

23 آب / أغسطس 2022 03:38

الشهيد محمد عرايشي.
الشهيد محمد عرايشي.

الضفة المحتلة-الرأي:

 نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا العربية والإسلامية، الشهيد الشاب محمد مرزوق عرايشي (24 عامًا)، الذي استشهد فجر اليوم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، خلال مجزرة نابلس قبل أسبوعين.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي وصل الرأي، أنَّ دماءَ الشهيد عرايشي ورفاقه الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، وكل شهداء شعبنا، لن تذهب هدرًا، وستكون وقوداً لانتفاضة شعبنا وثورته المتواصلة.

وقالت الحركة: "إنَّنا وإذ نعزّي ذوي الشهيد عرايشي، وإخوانه ومحبّيه، لنؤكّد أنَّ شعبنا سيواصل طريق الوفاء والتمسّك بعهد الشهداء"، داعيةً شبابنا الثائرين في عموم الضفة وفي مدينة القدس المحتلة إلى تصعيد العمل المقاوم بكل الوسائل، حتى وضع حدّ لجرائم الاحتلال، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات.

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