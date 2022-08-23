غزة: 581 حافظًا وحافظة يُتمّون سرد القرآن على جلسة واحدة

غزة - الرأي

أتمّ مئات الحفّاظ في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة ضمن مشروع "صفوة الحفاّظ" الذي أطلقته جمعية دار القرآن الكريم والسنة.

وشارك في المشروع 581 حافظا وحافظة للقرآن الكريم موزعين على مسجدين، هما: مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان، ومسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون.

وقالت النائب بالمجلس التشريعي جميلة الشنطي: خلال حديثها لوكالة "الرأي: "هذا يومٌ من أيام الله في غزة هذا يوم ابداع يوم ريادي كما عودتنا غزة دائمًا أنها في كل المحطات تُقدم الريادة".

وأضافت: "غزة تقدمت على العالم كله في القرآن الكريم، فاليوم نشاهد باكورة جديدة من العمل للقرآن أن 580 حافظ وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة، وأن غزة اليوم في عرس قرآني نتقدم فيه نحن نبني جيلًا سيكون فاتحًا للقدس".

بدوره، ذكر النائب بالمجلس التشريعي مروان أبو راس، أن "مشهد حفظة القرآن الكريم يمحو الله به وساوس شياطين الانس والجن، بأن أهل غزة ضعفاء لكنهم ليسوا ضعفاء ولا مهزمون فهم منتصرون بإذن الله".

ولفت أبو راس خلال حديثه لـ "الرأي" إلى أن عناية دار القرآن الكريم ووزارة الأوقاف ومتابعة العمل الحكومي بغزة بهذا الكتاب العظيم سيعطي تعزيزًا لقوتنا وسيعجّل بالنصر والفرج.

من جهتها، قالت المشاركة بمشروع صفوة الحفاظ، لينا المشعل لـ "الرأي": "نحمد الله عزوجل أن منّ الله علينا بالمشاركة في مشروع صفوة الحفاظ وسرد القرآن على جلسة واحدة في هذا اليوم العظيم، فالشكر لله عز وجل أولًا ثم لوالدي والشكر أيضًا لدار القرآن الكريم التي أتاحت هذه الفرصة العظيمة".

أما المشاركة بالمشروع كريمة ابو شحمة فعبرت خلال حديثها لوكالتنا عن سعادتها البالغة بتمكنها من سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة.

من جانبها، عبرت المشاركة بالمشروع نورهان أبو سيدو، فقالت: "تشهد غزة هذا اليوم جهدًا مباركًا مجموعة نيرة من حفظة كتاب الله، نسأل الله كما جمعنا في الدنيا على موائد القرآن وكما جمعنا في مساجد غزة أن يجمعنا في المسجد الأقصى لكي نسرده على جلسة واحدة".