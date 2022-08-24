حملة اعتقالات بالضفة وسط مواجهات واشتباكات مسلحة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 12 مواطنًا بينهم 5 محررين على الأقل، بعد عملية مداهمات لمنازل المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني، وتفتيش واسع وتخريب لمحتويات تلك المنازل.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، تخللها اشتباكات مسلحة عنيفة هي الأقوى منذ فترة طويلة.

وذكرت أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين شملت 50 دورية بغطاء من الطائرات التي حلقت على ارتفاع منخفض، حيث تم محاصرة منزل، واقتحامه عقب تفجير مدخله، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاعتقالات استهدفت نشطاء من حركة حماس والجهاد الإسلامي وفتح، عرف منهم: عصام أبو خليفة، عماد أبو الهيجاء، مجدي حويل، كاظم حويل، صهيب عيسى.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر مصطفى نخلة عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون، والمحرر أحمد حجاج الريماي من بلدة بيت ريما الذي أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، إلى جانب المحرر عاصم الكعبي من مدينة البيرة والذي أمضى 18 عامًا في السجون.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت الشاب محمد عزات عقب مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة سلواد التي شهدت مواجهات عنيفة، حيث صادرت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحامها للبلدة الواقعة شرق رام الله، فيما سلمت قوات أخرى ثلاثة شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها خلال اقتحام بلدة المزرعة الغربية شمال المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر منتصر الشنار عقب اقتحام منزله في المدينة، فيما اعتقلت المحرر عوني الشخشير من منزله في منطقة رأس العين، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد مصطفى النجار عقب اقتحام منزله في مخيم العزة وسط بيت لحم.