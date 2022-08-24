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تنفيذ مشروع انارة مدخل الزهراء وحتى مدينة الأسرى من شارع الرشيد

24 آب / أغسطس 2022 10:01

غزة - الرأي:

تمكنت طواقم شركة كهرباء غزة مساء أمس الثلاثاء، من انجاز أعمال إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي والممتد من مدخل مدينة الزهراء الغربي وحتى مدخل مدينة الأسرى البحري وذلك على نفقة الشركة الخاصة.

وقالت الشركة إنه تم ربط الإنارة بخط كهربائي دائم لضمان إنارة دائمة من ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الأولى يومياً، وقد تطلب تنفيذ المشروع إعادة تأهيل الشبكة بشكل كامل وتركيب مصابيح جديدة ولوحات كهربائية وبعض المستلزمات الأخرى.

وقام بتنفيذ المهمة طاقم متخصص من فنيي الشركة وعدد من الآليات والرافعات المساندة لاستكمال المهمة.

وقالت الشركة إن انارة المنطقة تأتي لضمان سلامة مرورية آمنة في المنطقة والحد من حوادث السير ودعم صمود العديد من المواطنين الذين يرتادون تلك المنطقة وتعتمد أعمالهم وأرزاقهم على وجود بنى تحتية مناسبة وبيئة مواتية، بالإضافة إلى مساندة جهود الأجهزة الشرطية لتنظيم الحركة المرورية في المكان.

وشكرت الشركة جهاز الشرطة الفلسطينية على تعاونهم وتمكينهم لطواقم الشركة في إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب.

 

 

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