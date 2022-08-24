الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت سكنية وزراعية في الأغوار ونابلس

الضفة المحتلة - الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ومنشآت سكنية وحظائر ماشية لمواطنين بالأغوار الوسطى، إضافة لهدم منشأة زراعية ومغسلة مركبات في حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت منشأة زراعية ومغسلة مركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأوضحت أن جرافات الاحتلال هدمت بركسا في منطقة اللحف مقاما منذ 30 عاما، وتقدر مساحته بـ 120 مترا، وبداخله مواشي وطيور، وتعود ملكيته للمواطن رضا توفيق عودة.

كما هدمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات بالقرب من الشارع الرئيسي تعود ملكيتها للمواطن صلاح فخري.

كذلك هدم الاحتلال منزلا ومنشآت سكنية وزراعية في منطقة الوادي الأحمر، شمال قرية فصايل، وفي قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدم منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات: عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا ابراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، واسماعيل سواركة، وابراهيم سليمان ابو عروج.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت المنشآت قبل أشهر بوقف العمل فيها. وتعتمد هذه العائلات بشكل أساسي على تربية الثروة الحيوانية، مستفيدة من وجود المناطق الرعوية.

وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، للشقيقين سلامة وجاد الله أحمد زبيدات؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال سلامة، إن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة، وهدمت منزلا من الباطون المسلح، قيد الإنشاء، مساحته 280 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال أخطر قبل أشهر بوقف العمل في المنزل، ورغم توكيل محام لمتابعة الملف القانوني له، إلا أن المحكمة الإسرائيلية لم تصدر قرارا بمنع الهدم.