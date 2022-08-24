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"الاقتصاد" تصدر قرارًا بشأن إعادة شراء السلع المباعة بالتقسيط

24 آب / أغسطس 2022 12:32

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قراراً بحظر قيام البائع بالتقسيط إعادة شراء المبيع بأقل من السعر المباعة فيه أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات بهذه الوسيلة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على بائع المبيع بالتقسيط "الثمن الآجل" إعادة شراء المبيع بذات الوقت بأقل من السعر الذي باعه فيه" التكييش".

وأكدت على ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.

وشددت على حظر الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة فيما ذكر بالنقطتين السابقتين من هذا القرار بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

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