اقتحامات استفزازية للأقصى بقيادة حاخامات ومتطرفين

القدس المحتلة - الرأي:

شهد المسجد الأقصى وباحاته منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات استفزازية من قبل المستوطنين والحاخامات والمتطرفين.

وقالت مصادر مقدسية إن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعاتٍ متتالية، وأدوا صلواتٍ وطقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في الباحات.

وذكرت أن شرطة الاحتلال وعناصرها المدججة بالسلاح أمّنت الحماية للمُقتحمين خلال جولاتهم من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة".

ومن بين المقتحمين، كان عضو كنيست الاحتلال السابق "يهودا غليك"، حيث قدّم شروحات للمستوطنين حول "الهيكل المزعوم" بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال.

ومع تصاعد اقتحامات المستوطنين، وجه المقدسيين دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى حيث يتواجد المصلين بشكل دائم في محاولة لصد اقتحامات المستوطنين ومنع المقتحمين من التجول بحرية في باحات المسجد.

يُشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين، ويتخلّل الاقتحامات أداء طقوس وصلوات تلمودية بشكل استفزازي للمصلين.