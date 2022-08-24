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الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس المحتلة

24 آب / أغسطس 2022 06:41

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة عدم الترخيص.

ذكرت مصادر محلية، أن عائلة ابو رموز شرعت بهدم منزلها الكائن في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بعدما قامت، أمس، بإخراج كل محتوياته.

وأشارت إلى أنه تبدأ العائلة عملية الهدم، أحضرت قوات الاحتلال آلياتها لتنفيذ الهدم وتغريم العائلة تكاليفه، إلا أن العائلة رفضت، وأكملت الهدم بمساعدة أهالي الحي.

وقال مالك المنزل فرج أبو رموز: "قبل نحو شهر ونصف الشهر، أبلغتنا بلدية الاحتلال بقرار الهدم، ولجأنا لعدة محامين، وتكلفنا بنحو سبعين ألف شيقل أجرة محامين، و50 ألف شيقل غرامات بناء، وكل ذلك ذهب هباءً، واضطررنا لهدمه بأيدينا قبل أن تهدمه آليات الاحتلال وتكلفنا بتكاليف الهدم".

وأضاف: "البيت مقام منذ عام ونصف العام، أسكنه برفقة زوجتي وأطفالي الثمانية، أصغرهم إبراهيم ابن العشرة أيام. بتنا جميعًا اليوم بلا مأوى، ورغم كل ذلك سنبقى مرابطين في أرضنا".

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