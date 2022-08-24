الأونروا تُصدر بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية على اللاجئين بغزة

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الأونروا :"حسبما أعلن مدير شئون الأونروا، توماس وايت في بداية شهر أغسطس، ستقوم الأونروا خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في غزة".

وأضافت "سنقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وتابعت "تهدف الوكالة الأممية من خلال هذه المساعدات إلى التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة، وسيستفيد نحو 22 ألف لاجئ أي ما يقارب نحو 13 ألف أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، وفي هذا السياق ستتواصل الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك. كما وتم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج التالية:

• أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن.

• وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة".