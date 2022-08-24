وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشفًا جديدًا للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية العمل تُسلم 6000 اسم للتصاريح الجديدة إلى الشؤون المدنية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على مصانع خياطة الزي المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية "النباهين" .. العائلة التي تلعن الاحتلال كل يوم أربع مرات! وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية: التشريعي عمل على إقرار قوانين لدعم القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية فريق طبي بمجمع ناصر ينقذ عين مريض حالته نادرة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تختتم فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأونروا تُصدر بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية على اللاجئين بغزة

24 آب / أغسطس 2022 09:43

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بياناً  بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الأونروا :"حسبما أعلن مدير شئون الأونروا، توماس وايت في بداية شهر أغسطس، ستقوم الأونروا خلال الأسابيع المقبلة،  بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في غزة".

وأضافت "سنقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وتابعت "تهدف الوكالة الأممية من خلال هذه المساعدات إلى التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة، وسيستفيد نحو 22 ألف لاجئ أي ما يقارب نحو 13 ألف أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، وفي هذا السياق ستتواصل الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك. كما وتم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج التالية:

• أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن.
• وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟